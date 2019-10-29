محافظ الإسكندرية يستقبل وفود 3 سفن لحلف الناتو

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اليوم، وفد السفن البحرية الثلاثة التابعة لحلف الناتو، برئاسة الكابتن ثيماستوكليس باباديماترو، قائد السفن القادمة من بلغاريا واليونان ورومانيا، لزيارة ميناء رأس التين، والمشاركة في التدريب العابر مع القوات البحرية المصرية، الذي سيستغرق يومان، جاء ذلك بحضور أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية.

ورحب المحافظ بقادة السفن البحرية الثلاثة على أرض الإسكندرية متمنيا لهم إقامة طيبة والاستمتاع خلال زيارتهم لمصر، مشيرا إلى أن الإسكندرية ذات تاريخ عريق وبها العديد من المزارات السياحية الجاذبة، التي يمكن لطاقم السفن الاستمتاع خلال إقامتهم بها.

كما أكد المحافظ للوفد أن الإسكندرية لديها علاقات طيبة مع اليونان وقبرص ورومانيا، وزار الإسكندرية، خلال الأيام الماضية، وفود من مدينتي بافوس و ليماسول و نحن نرحب دائما بالتعاون مع دول حوض البحر المتوسط على جميع المستويات.

وخلال اللقاء، أعرب قائد السفن عن سعادته بزيارة الإسكندرية لأول مرة مشيرا إلى أنها مدينة تشبه المدن اليونانية لحد كبير، مشيراً إلى أن الوفد قد زار اليوم مكتبة الإسكندرية و البطرياركية اليونانية وغدا سيتوجهون إلى القاهرة لزيارة الأهرام و المتحف، لافتا إلى رغبته في زيادة أوجه التعاون المشترك بين مصر ومدن حوض البحر المتوسط.