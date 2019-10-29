تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الثلاثاء 29 من أكتوبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

أمين العام لجامعة الدول العربية في القمة الاقتصادية العربية

يشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في أعمال الدورة الرابعة للقمة الاقتصادية العربية الأوروبية وتستمر أعمالها يومين.

اجتماعات لجان البرلمان العربي بمقر الجامعة العربية

تعقد بمقر الجامعة العربية اجتماعات لجان البرلمان العربي، تمهيدا لعرض ما سيصدر عنها من مشروعات قرارات على جلسته العامة الأولى لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، والتي ستعقد يوم الخميس المقبل.

اجتماع لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان حول تنمية موارد استاد القاهرة

تناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماع لها الإجراءات التي اتخذتها هيئة ستاد القاهرة لتنمية مواردها.

احتفال قطاع شئون الإنتاج الثقافي بحضور وزير الثقافة

تشهد الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، احتفال قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، بنصر أكتوبر المجيد، وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء ، بمسرح الميدان في ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية .

ندوة "حديث القرآن" في وزارة الأوقاف

تعقد وزارة الأوقاف، ندوة بعنوان "حديث القرآن عن النبي (صلى الله عليه وسلم) "، بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) ، بمشاركة الدكتور نوح العيسوي، الشيخ محمد أبو بكر، والشيخ حازم جلال من علماء الوزارة .

وزيرة الثقافة تفتتح معرض أحمد فؤاد سليم

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، المعرض الاستيعادي للفنان التشكيلي الكبير الراحل أحمد فؤاد سليم بمجمع الفنون (قصر عائشة فهمي) بالزمالك، بحضور لفيف من أساتذة الفنون والنقاد والشخصيات العامة.

"شارع العامية المصرية" في اتيليه القاهرة

ينظم أتيليه القاهرة أمسية جديدة من أمسيات "شارع العامية المصرية"، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.

ندوة لمناقشة رواية "هذيان" للأديب سعيد سالم.

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية ندوة لمناقشة رواية "هذيان" للأديب سعيد سالم.

ندوة تثقيفية للتوعية بأهمية التغذية فى لمرضى السرطان

تنظم مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج التابع لوزارة الصحة ندوة تثقيفية للتوعية بأهمية التغذية فى مراحل العلاج والوقاية من مرض سرطان الثدى.

حفل "ماثيوس" على مسرح سيد درويش

يستضيف مسرح سيد درويش حفلا للفرقة الموسيقية "ماثيوس" من فرنسا ويقام في تمام الساعة الثامنة مساء .

حفل إنشاد ديني لفرقة حسام صقر

يستضيف معهد الموسيقى العربية حفل إنشاد ديني لفرقة حسام صقر للإنشاد الصوفي في تمام الساعة الثامنة مساء.

حفلا لمركز تنمية المواهب بالأوبرا

يستضيف المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية حفلا لمركز تنمية المواهب فى تمام الساعة الثامنة مساء

هامبورج يواجه شتوتجارت في كأس ألمانيا

تقام مباراة كرة القدم بين فريقي هامبورج و شتوتجارت في إطار منافسات كأس ألمانيا في السابعة والنصف بالتوقيت المحلي.