دبلوماسي: قمة سوتشي حققت المصلحة المشتركة بين أفريقيا وروسيا

قال السفير إيهاب نصر سفير مصر لدى روسيا إنّ القمة الروسية الأفريقية التي عقدت مؤخرا، هي الأولى من نوعها بين روسيا والدول الأفريقية، ومحاولة لإعادة الروابط مرة أخرى على أساس يحقق المصلحة المشتركة بين الجانبين.

وأضاف نصر في مداخلة هاتفية مع إذاعة صوت العرب، أنّ قمة سوتشي تناولت سبل التعاون في المجالات الواعدة التي يمتلك الطرفين إمكانيات وقدرات فيها، ما يعكس حجم ما يمكن عمله من الجانبين سويا لدعم النمو في أفريقيا، وتحقيق الاستفادة الروسية أيضا.

وتابع سفير مصر لدى روسيا أنّ القمة تؤكد دعم الجوانب الاقتصادية والتجارية والتعليمية والثقافية في القارة الأفريقية، وتعكس مدى قدرة مصر على توظيف الشركات الدولية لخدمة الأهداف الأفريقية، في ظل رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أنّ مصر تتمتع بشبكة علاقات دولية قوية ولها تأثير واسع على الصعيد الدولي.

ولفت نصر إلى أنّ مبادرة مصر تجاه القارة الأفريقية بدأت في صورة استثمارات بخبرات مصرية، وبتكاليف مقبولة بتمويل صيني وأوروبي، وحان الآن دور روسيا في مرحلة تعميق العلاقات مع القارة الأفريقية.