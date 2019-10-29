قال اللواء عصام سعد محافظ الفيوم إنّه جار نقل مقر مرفق الإسعاف من موقعه الحالي بجوار مستشفى الفيوم العام، إلى موقعه الجديد بميدان عبدالمنعم رياض، على مساحة 600 متر ملك المحافظة، وفقا لبيان صحفي، صباح اليوم.

وأضاف محافظ الفيوم أنّ نقل مرفق الإسعاف يهدف لتحقيق سهولة حركة الإسعاف وسرعة الانتقال عبر الطريق الدائري، إلى مواقع الحوادث أو مناطق استغاثة المواطنين، واستغلال المساحة الخاصة بمرفق الإسعاف الحالية داخل المستشفى في تطوير المستشفى العام لتقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ الفيوم، مع الدكتورة آمال هاشم وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، لبحث الخطوات التنفيذية لنقل مقر إسعاف الفيوم إلى موقعه الجديد بميدان عبد المنعم رياض، وإنشاء قسم جديد للاستقبال والطوارئ بمستشفى الفيوم العام.

وأوضح سعد أنّه سيتم استغلال المقر القديم لمرفق الإسعاف في إنشاء قسم جديد للاستقبال والطوارئ، منفصلا عن مستشفى الفيوم العام، لتوفير الراحة للمرضى المقيمين بها، في إطار حرص المحافظة على النهوض بالخدمات الصحية، وتوفير أماكن لائقة لانتظار المواطنين المترددين على المستشفى.

ولفت محافظ الفيوم إلى أنّ المحافظة نسقت مع عدد من الجهات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني بتطوير مستشفى الفيوم العام، وتزويده بأقسام جديدة مثل علاج وجراحة الأورام، وزيادة أجهزة حضّانات الأطفال المبتسرين، وتطوير وحدة الغسيل الكلوي، وزيادة عدد الأجهزة فيها، فضلا عن تجهيز ساحة انتظار للسيارات خارج المستشفى منعا للزحام وتيسيرا لأداء العمل داخل المستشفى.

ووجّه سعد وكيل وزارة الصحة بسرعة إنهاء إجراءات نقل مرفق الإسعاف وتجهيز قسم الاستقبال والطوارئ الجديد بمستشفى الفيوم العام، للانتهاء من جميع الأعمال في أسرع وقت ممكن، لتخصيص أرض المحافظة بمساحة 600 متر لهيئة الإسعاف.