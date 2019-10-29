تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، من سيدة - مقيمة بدائرة القسم ـ باكتشافها سرقة سيارة ملك زوجها حال توقفها أسفل العقار محل سكنهما، وفي وقتٍ لاحق ورد إليها اتصال هاتفي، ساومها أحد الأشخاص خلاله على إعادة السيارة مقابل مبلغ مالي 30 ألف جنيه.

ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (4 عاطلين- سبق اتهام 2 منهم في قضيتي "مخدرات، سرقة").

عقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة لهم، تمكنت وحدة مباحث القسم من ضبطهم، حال استقلالهم السيارة المستولى عليها، وبحوزتهم (2 فرد خرطوش، و3 طلقات لذات العيار- مجموعة من المفكات والمفاتيح).

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الزجاج وتوصيل الأسلاك" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الدفاع، كما أضافوا بارتكابهم 3 وقائع سرقة سيارات، وأضاف اثنين منهم بارتكابهما واقعة سرقة سيارة كرهاً عن مالكها بالاشتراك مع متهم آخر "محبوس على ذمة قضية ـ سرقة بالإكراه" والسابق ضبطه وبحوزته السيارة المستولى عليها.

تم بإرشادهم ضبط إحدى السيارات بمكان إخفائها بمنطقة الهرم الجيزة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.