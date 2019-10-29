أصدر اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، توجيهات مشددة لكل الجهات المعنية، باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة ظروف الطقس السيئ، من خلال تكثيف أعمال تطهير المجاري المائية ومخرات السيول بشتى أنحاء المحافظة تحسباً لأي طوارئ، وفقا لبيان صحفي، صباح اليوم.

وقال المحافظ إن الأجهزة التنفيذية تنسق بين مسؤولي الموارد المائية والري، وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسؤولى مركز ومدينة سنورس، بأعمال تطهير بيارات وتغطية مصرف غيط العلو داخل قرية جرفس، ومتابعة تطهير مصرف قرية بيهمو بمركز سنورس.

وتابع: "جاري العمل على قدم وساق بتطهير مخرات السيول بشتى أنحاء المحافظة لاستقبال وتصريف أي كميات للأمطار خلال فصل الشتاء". وشدد المحافظ على الصيانة الدورية لكل المعدات لتكون بكامل جاهزيتها، مؤكداً على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتنسيق المتبادل بين مختلف القطاعات ذات الصلة لمواجهة ظروف الطقس السيئ.

وأصدر محافظ الفيوم، تعليمات بتطهير مصرف غيط العلو باستخدام الكباشات والآلات الحديثة، التي من شأنها تطهير الأجزاء المغطاه من المصرف لإزالة أسباب المشكلة، وتفقد المحافظ محطة معالجة الصرف الصحي (سنورس- بيهمو)، والتي تصرف 20 ألف متر مكعب مياه يوميا في هذا المصرف.