أعلنت وزارة الإنتاج الحربي، عن عزمها تجميع 450 أتوبيس كهربائيا في مصر خلال عام 2020، على أن يستمر تنفيذ مخطط تعميق التصنيع المحلي تدريجياً لتلك الأتوبيسات حتى يصل لنسبة 45%.

وقال وزير الدولة للإنتاج الحربي، في تصريح أدلى به، منذ قليل، إنه الدولة تهتم بمواكبة التطور التكنولوجي العالمي في مختلف المجالات، مضيفاً أن الوزارة أعدت استراتيجية تصنيع ونشر استخدام المركبات الكهربائية بناءَ على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

وأكد أن التعاون مع الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال يأتي بهدف تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع المركبات الكهربائية في شركات الإنتاج الحربي، وليس التوريد أو التجميع فقط.

وأضاف: جرى التعاون مع الشركات العالمية لنقل التكنولوجيا إلى مصر وتقديم الدعم الفني والتكنولوجي لها، وتم الاستعانة بالدكتور ميشيل نايت أحد علماء مصر بالخارج في العديد من المجالات الصناعية.