"إيجاس" تعلن دخول 43 بئر غاز إلى خطوط الإنتاج خلال العام المالي الجاري

قالت الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، إنها تستهدف دخول 43 بئرا تنمويا على خريطة إنتاج الغاز، بمعدلات إنتاج أولية تصل إلى 399 مليون قدم مكعب في اليوم، ومتوسط إنتاج مضاف بقيمة 262 مليون قدم مكعب في اليوم، خلال العام المالي 2019-2020.

وأضافت الشركة في تقرير لها، أنها تستهدف تحقيق متوسط يومي لإجمالي استهلاك الغاز بما بقدر بـ 6222 مليون قدم مكعب، بجانب العمل على دراسة وتنفيذ مشروع تموين السفن بالغاز المسال في مصر وفق رؤية الدولة وخططها لتحويلها إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي، من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين "إيجاس" وشركة "تويوتا اليابانية".

وأشارت إلى أنه جارٍ العمل على تنفيذ مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد على مساحة 6 آلاف كم مربع بحد أدنى بالمنطقة الغربية بالبحر المتوسط، من خلال شركة "بي جي إس" لمعرفة احتمالية وجود غاز طبيعي بهذه المنطقة.

وتسعى الدولة خلال العام المالي الجاري إلى إحلال الغاز الطبيعي بدلا من المواد البترولية الأخرى، وزيادة معدل المخزون منه والسعي إلى تصديره بكميات أكبر، لجعل مصر مركزا إقليميا لتداول الغاز الطبيعي خاصةً بعد إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط.