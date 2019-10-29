قال المهندس منصور إبراهيم، وكيل وزارة الموارد المائية والري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، تخصيص الوزارة اعتمادات مالية تقدر بنحو 120مليون جنيه، لتشغيل 45 بئرًا بالطاقة الشمسية.

وأضاف أن المشروع يستهدف تشغيل 15 بئرًا بمنطقة الثمانين جنوب مركز باريس، وهي آبار تعمل بالديزل والسولار، و20 بئرًا بمركز الداخلة، و10 آبار بمركز الفرافرة، على أن ينتهي المشروع خلال عامين ماليين اعتبارًا من موازنة 2019\2020.

وأوضح أن وزارة الري تنفذ خطة في الوادي الجديد، تستهدف تشغيل جميع آبار الزراعة بهذا النظام، لعدة أسباب أهمها تقليل مشكلة الأعطال وتكرارها لمحركات وطلمبات الأعماق التي تعمل بنظام الديزل والسولار وارتفاع تكاليف الصيانة وقطع الغيار لمبالغ باهظة، إضافة إلى تمتع المنطقة بأعلى نسبة سطوع للشمس على مستوى العالم مع الاستفادة من الموارد الطبيعية وترشيد استهلاك الكهرباء.

واشار إلى أن الوزارة أنهت خلال الفترة الأخيرة مشروع تشغيل 60 بئرًا بالطاقة الشمسية بمركزي الداخلة والفرافرة، ضمن خطة طموحة تستهدف تحويل جميع أبار الوادي الجديد، لهذا النظام، والذي يهدف لتقليل تكلفة تشغيل البئر الزراعي حيث يسمح نظام الطاقة الشمسية بمتابعة البئر ووضعه تحت السيطرة الأوتوماتيكية بحيث يجري رصد أي عطل من خلال غرفة تحكم على مستوى مصلحة الري بالمحافظة والوزارة نفسها بالقاهرة ويتم كشف ورصد أي عطل في البئر فور حدوثه لتوجيه فرق الصيانة والإصلاح له مباشرة حتى لا تتأثر الزراعات بتوقف البئر خاصة في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبيرة في المنطقة.