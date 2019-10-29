أعلنت وزارة الصحة والسكان إضافة 1035 سرير إقامة بمشتملاته بـ24 مستشفى حميات على مستوى الجمهورية، ضمن خطة الوزارة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، وإحلال وتجديد أَسرة المرضى بمستشفيات الحميات بجميع المحافظات، خلال العام المالي 2018/2019.

وعن رفع كفاءة مقدمي الخدمة الطبية بمستشفيات الحميات، وأوضحت الوزارة أنّه تم تدريب 750 طبيبا و750 من التمريض والفنيين على بروتوكول وأدلة إرشادية إكلينيكية لأمراض الحميات بـ10 محافظات، ضمن خطة وزارة الصحة لرفع كفاءة مقدمي الخدمة الطبية بمستشفيات الحميات.

وأشارت الوزارة إلى الانتهاء من تدريب 300 طبيب و300 من التمريض والفنيين على العناية المركزة ورعاية الحالات الحرجة بمستشفيات الحميات، ومناظير الجهاز الهضمي العلوي والسفلي تشخيصي وعلاجي بوحدات الكبد، والتدريب على الوسائل الحديثة في التشخيص والتعامل مع أمراض الحميات.

وأكدت وزارة الصحة الانتهاء من تحديث البروتوكول والأدلة الإرشادية الإكلينيكية لأمراض الحميات بالتنسيق مع الأخصائيين والاستشاريين بالحميات وأساتذة الجامعات، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، والذي تم الانتهاء منه وطباعته وتوزيعه على مستشفيات الحميات بالمحافظات المختلفة منذ 2017.

من جانبه، قال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي، إنّه تم تشكيل لجنة من الإدارة العامة لمستشفيات الحميات للمرور ومتابعة تقديم وصرف العلاج للحالات الايجابية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سي"، والكشف عن الأمراض غير السارية "100 مليون صحة"، بوحدات علاج الفيروسات الكبدية بمستشفيات وأقسام الحميات بالمحافظات المختلفة.

وكشف عيد عن الانتهاء من التجهيزات غير الطبية لمبنى مستشفى حميات دمنهور الجديد، وإمداد مستشفى حميات كفر الدوار قسم الغسيل الكلوي بـ4 ماكينات غسيل كلوي، وإمداد مستشفى حميات دمنهور بـ2 ماكينة غسيل كلوي مركزيا في إطار خطة الوزارة لإحلال وتجديد ماكينات الغسيل الكلوي.