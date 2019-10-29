ألقى ضباط إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام، القبض على مسؤول بمديرية المساحة بالقاهرة لاستيلائه على 15 مليون جنيه عن طريق التربح من وظيفته، وشروعه في الاستيلاء على 43 مليون جنيه.

وكانت معلومات وردت لضباط إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام، باستغلال مسؤول بإدارة نزع الملكية لمديرية المساحة بالقاهرة ومقيم بمنطقة الإزبكية بمحافظة القاهرة، موقعه الوظيفي وطبيعة عمله "كونه المناط به تنفيذ إجراءات صرف التعويضات المستحقة لمالكي العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة"، وتحريره منفرداً بالمخالفة للقانون كشوف حصر لبعض المدارس المنزوعة ملكيتها دون انتظار حضور المندوبين المعنيين من الجهات الأخرى.

وأكدت التحريات أن المتهم أعد استمارات بيع تلك المدارس المنزوع ملكيتها وإثبات قيام البائعين بها بأسماء أشخاص آخرين بخلاف ملاكها الحقيقيين بموجب محررات مزورة منسوبة لبعض الجهات الحكومية، وأرسلها لمصلحة الشهر العقاري لإتمام إجراءات نقل الملكية منهم للهيئة العامة للأبنية التعليمية على خلاف الحقيقة وتمكن بموجب ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية قاربت الـ 15 مليون جنيه من أموال جهة عمله دون وجه حق.

كما أضافت التحريات، شروع المتحري عنه في الاستيلاء على 43 مليون جنيه من أموال جهة عمله دون وجه حق، حيث اشترك مع أحد الأشخاص في تحريك دعوى قضائية "باعتباره المالك الحقيقي للمدرسة المنزوع ملكيتها" مستنداً في ذلك إلى مستندات عدة منها استمارة البيع المزورة بمعرفة المتحرى عنه، طالباً الحكم فيها بتعويض إضافي بخلاف ما سبق صرفه له، والتي انتهت اللجنة المختصة لاستحقاق التعويض الإضافي بمقدار 43 مليون جنيه لنزع ملكية المدرسة المشار إليها، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بتاريخ 5/11/2019م.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهم وجميع الملفات والمستندات المزورة. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.