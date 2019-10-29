أفادت قناة "الحدث" بأنه تم استدعاء الصحفيين إلى بيت الوسط، مقر إقامة سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية.

وصلت تعزيزات أمنية إلى بيت الوسط، مقر إقامة رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري، منذ قليل، وذكرت وكالة رويترز، أنّ رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري يتجه للاستقالة اليوم.

ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الحالي سلسلة من المظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لا سيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.