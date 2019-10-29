قال المهندس ياسر الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إنه بناءا على تعليمات اللواء قاسم حسين قاسم المحافظ، وتكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بأهمية النهوض المستمر بالعنصر البشرى، جري تدريب 1200 موظف علي مهارات مختلفه خلال 9 شهور.

وأضاف "الشهاوي" أن التدريب شمل 460 من داخل الشركة لإعدادهم فنيا للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة داخل المحطات، بالإضافة إلى 65 متدرب على العمل الإداري والمالي، 125 في مجال تكنولوجيا المعلومات، 91 في المسار الوظيفي، و58 بالشركات التابعة.

وأكد "الشهاوى" أن الشركة تتعاون مع جامعة المنيا في تدريب الطلاب، حيث نجحت الشركة في تدريب 400 طالب وطالبة من كليات هندسة وتجارة وزراعة وعلوم كلا في تخصصه، بالإضافة لعمل دورات بأسعار رمزية للطلاب داخل المحافظة كنوع من العمل الخدمي للنهوض بالمستوى العلمي في مجالات البرمجة واللغة والدورات التخصصية.