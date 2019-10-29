تصدر الرئاسة اللبنانية، بيانا، بعد قليل، حول استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وغادر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، قصر بعبدا، سريعا، بعد أن قدم استقالته إلى رئيس الجمهورية ميشال عون.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية، قبل قليل، أن رئيس الوزراء سعد الحريري، وصل إلى قصر بعبدا، للقاء الرئيس ميشال عون.

وقال سعد الحريري، قبل قليل، في كلمة له أعلن فيها استقالته من رئاسة الحكومة، إنها تأتي "استجابة لمطالب الشارع اللبناني"، مضيفا: "وصلت إلى طريق مسدود، ولا بد من صدمة إيجابية".

وأضاف عبر تويتر: "أنا ذاهب إلى بعبدا لتقديم استقالة الحكومة للرئيس ميشال عون"، مستطردا: "سأضع استقالتي بتصرف رئيس الجمهورية، لا أحد أكبر من وطنه".