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"حقق مشروعك".. مبادرة جديدة من الأورمان لتوفير فرص عمل في قنا

"حقق مشروعك".. مبادرة جديدة من الأورمان لتوفير فرص عمل في قنا

الخاط الساخن لشركة مياه قنا يستقبل 665 شكوى خلال أكتوبر الجاري

الخاط الساخن لشركة مياه قنا يستقبل 665 شكوى خلال أكتوبر الجاري

صور.. الآلاف يشيعون فقيدا الشرطة في حادث مروري بالدقهلية

صور.. الآلاف يشيعون فقيدا الشرطة في حادث مروري بالدقهلية

حملة قومية ضد البلهارسيا في قنا.. وتجريع 308 ألف مواطن وتلميذ

حملة قومية ضد البلهارسيا في قنا.. وتجريع 308 ألف مواطن وتلميذ

7 مشاريع تحقق أرباح في صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمنيا

7 مشاريع تحقق أرباح في صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمنيا

وزير خارجية ألمانيا يزور الجامع الأزهر: يرسخ قيم السلام العالمي

وزير خارجية ألمانيا يزور الجامع الأزهر: يرسخ قيم السلام العالمي

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"مصر الحلوة".. كاهن يوزع حلوى المولد وينظم رحلة لمسجد عمرو: كلنا واحد

"الواحد يخلع بدري أحسن".. جولة في بروفايل طبيب المنوفية قبل وفاته

"الواحد يخلع بدري أحسن".. جولة في بروفايل طبيب المنوفية قبل وفاته

المهم تكون غاوي.. مهرجان العدسات الصغيرة للتصوير السينمائي بـ الموبايل

المهم تكون غاوي.. مهرجان العدسات الصغيرة للتصوير السينمائي بـ الموبايل

جار ضحية قطار طنطا: "بيسافر إسكندرية يبيع بضاعته وأهله ناس محترمين"

جار ضحية قطار طنطا: "بيسافر إسكندرية يبيع بضاعته وأهله ناس محترمين"

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"حكاية سورية من سنين".. سر اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف

القصة الكاملة لمقتل نرجس "شهيدة الشرف" في المنوفية

القصة الكاملة لمقتل نرجس "شهيدة الشرف" في المنوفية

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