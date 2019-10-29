دعا وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، جميع السلطات اللبنانية، بالعمل على ضمان وحدة لبنان، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وأضاف وزير خارجية فرنسا، أن استقالة الحريري تجعل الأزمة في لبنان خطيرة جدا.

وتصدر الرئاسة اللبنانية، بيانا، بعد قليل، حول استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري.

وقال سعد الحريري، قبل توجهه إلى قصر بعبدا الجمهوري لتقديم استقالته، إن "استقالتي تأتي استجابة لمطالب الشارع اللبناني"، مضيفا: "وصلت إلى طريق مسدود، ولا بد من صدمة إيجابية".

وأضاف "أنا ذاهب إلى بعبدا لتقديم استقالة الحكومة للرئيس ميشال عون"، مستطردا: "سأضع استقالتي بتصرف رئيس الجمهورية، لا أحد أكبر من وطنه".