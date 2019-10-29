صرحت النيابة العامة بمحافظة الأقصر، مساء اليوم، بدفن جثث ضحايا حادث اصطدام جرار قطار بسيارة أجرة، الذي وقع في مكان غير معد للعبور، بالقرب من مزلقان بدران بمدينة الأقصر، وذلك بعد توقيع الكشف الظاهري على الضحايا من مفتش الصحة.

وكانت النيابة العامة انتقلت إلى موقع الحادث، وجرى معاينته وصولا إلى سبب الحادث، كما استجوبت المصابين.

وكان قائد جرار القطار رقم 2420 فوجئ بعبور سيارة أجرة رقم "ص ق ن 6574" لشريط السكة الحديد بالقرب من مزلقان بدران بمدينة الأقصر، بين منطقتي الكرنك والأقصر، حيث عبرت من مكان غير معد للعبور، ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين، بينهم حالة حرجة، فارقت الحياة أثناء تلقيها العلاج بمستشفى الأقصر الدولي، ليرتفع عدد حالات الوفاة بالحادث إلى 5 أشخاص.

في سياق متصل تمكنت الأجهزة الأمنية بالأقصر، من إلقاء القبض على سائق السيارة المتسبب فى حادث تصادم قطار البضائع بمنطقة نجع الطويل بالكرنك، بسيارة أثناء عبورها من مكان غير قانوني.

حيث تبين من التحريات، التى أجرتها المباحث عبور عبدالرحيم عبدالله محمد، 52 عاما، سائق سيارة أجرة، تحمل رقم "ص ق ن 6574"، بسيارته الكبوت، لمسافة 20 مترا على قضبان السكة الحديد بمزلقان بدران بنجع الطويل، بالكرنك، رغم وجود طريق ممهد يمكنه السير عليه، ما أدى لوقوع الحادث وسقوط قتلى وجرحى.

كما تم التحفظ على جرار القطار المتسبب فى الحادث، والتحقيق مع سائق القطار المدعو أحمد عبدالله، المقيم بمدينة الطود جنوب الأقصر.

وتحرر محضر بالواقعة رقم 9879 إداري قسم شرطة بندر الأقصر، وتم العرض على النيابة للتحقيق في الواقعة.