انتهت لجنة الإسكان بمجلس النواب من مناقشة مشروعات القوانين المقدّمة من النواب بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، سواء المقدم من رئيس اللجنة، أو النائب محمد عطية الفيومى، وأقرت اللجنة التصالح فى مخالفات البناء بالكتل السكنية القريبة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة، طبقاً للتصوير الجوى فى 22 يوليو 2017. وشهدت المادة الخاصة بالتصالح فى «الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية» جدلاً واسعاً، حيث أكد المهندس علاء الدين عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، أن لفظ «المتاخمة» أثار مشكلات حقيقية عند التطبيق، وظهرت اجتهادات فى تفسيرها.

"الشباب والرياضة": مزايدة لاستغلال سور استاد القاهرة فى الإعلانات

كما وافقت اللجنة على حظر التصالح فى عدد من الحالات، وتغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مُخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية. وفى سياق آخر، كشف محمد نصر، المستشار المالى لوزير الشباب والرياضة، عن الإعداد لمزايدة علنية لاستغلال سور استاد القاهرة الدولى فى الإعلانات، مؤكداً، خلال اجتماع لجنة الشباب بالبرلمان، أمس، أن هيئة استاد القاهرة تعانى بعض المشاكل المالية، لكن الفترة المقبلة ستشهد تصاعداً فى منحنى الإيرادات.

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