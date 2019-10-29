مع بداية انخفاض درجات الحرارة والبدء الفعلي لفصل الشتاء، نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" عددا من الإرشادات عن كيفية التحكم في استهلاك السخان الكهربائي بدون تأثير على ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء في 7 خطوات على النحو التالي:

1- ضبط السخان عند درجات الحرارة مرتفعة يتسبب في إجهاد السخان ويقلل العمر الافتراضي ويرفع قيمة فاتورة الكهرباء.

2- يفضل ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة ما بين 50 إلى 60 درجة مئوية.

3- يفضل عدم تشغيل السخان بصفة مستمرة طوال اليوم لأن الحرارة تفقد فتنخفض درجة الحرارة و يعاد التسخين مرة أخرى لأكثر من مرة.

4- يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بنحو نصف ساعة.

5- يفضل أن تكون المسافة بين السخان و الصنبور "الحنفية" أقل من 10 أمتار.

6. تفريغ ربع كمية مياه الخزان كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التي تعوق انتقال الحرارة مما يخفض كفاءة السخان و بالتالي يستهلك كهرباء أكثر.

7- عند شراء سخان جديد، يفضل شراء السخان عالِ الكفاءة والموفر للكهرباء والمحتوي على ملصق كفاءة الطاقة (بطاقة كفاءة الطاقة).