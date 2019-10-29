مطالبات برلمانية باستدعاء وزير النقل: البيانات وحدها لا تكفي

طالب عدد من نواب البرلمان باستدعاء وزير النقل أمام البرلمان خلال الجلسات المقبلة لعرض تقريره المبدئى بشأن حادث قطار «934» مكيف الإسكندرية - الأقصر، بدائرة مركز شرطة طنطا، وذلك على خلفية وفاة شاب أسفل عجلات القطار وإصابة آخر إثر دفع «الكمسارى» لهما بالقفز من القطار، لامتناعهما عن دفع قيمة التذكرة، لافتين إلى أن إصدار البيانات والاعتذارات لا يكفى فى مثل هذه الجرائم.

وأكد النواب فى عدد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة ضرورة عرض الصورة الكاملة للإجراءات التى اتخذتها وزارة النقل بشأن تدريب وتأهيل العاملين فى السكك الحديدية، خاصة بعد تكرار الحوادث الفردية التى يقوم بها السائقون ورؤساء القطارات، دون اكتراث بحياة آلاف المواطنين، الذين يتم نقلهم يومياً بين المحافظات.

وقال سعيد حساسين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى، إنه من الضرورى تنفيذ القصاص بالمتسبّبين فى هذا الإهمال ومحاسبة الجانى سريعاً بعد ثبوت التهمة، وذلك بموجب شهود الواقعة، وقال لـ«الوطن» إنه تقدم ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء ووزير النقل بشأن تفاصيل هذه الجريمة البشعة التى هزت وجدان المصريين.

وأكد النائب خالد أبوطالب، فى البيان العاجل الذى تقدّم به، أن الواقعة بمثابة جرس إنذار يدفعنا إلى أن نسأل أنفسنا عن الأسباب الرئيسية التى أوصلتنا لما نحن عليه الآن، والعمل على معالجتها.

وتابع أن هذه الواقعة لن تكون الأخيرة بطبيعة الحال، ما لم يكن هناك عقاب قاسٍ ورادع وإجراءات صارمة تجاه كمسارى القطار، حتى يكون عبرة لغيره، ويعى الجميع أن المواطن خط أحمر لا يمكن الاستهانة بروحه.

وقال النائب محمد زين الدين، وكيل لجنة النقل بالبرلمان، إن هيئة مكتب اللجنة تبحث عقد اجتماع طارئ الأسبوع المقبل لبحث الإجراءات التى اتخذتها وزارة النقل، لتطوير أداء العاملين بالسكك الحديدية، خاصة الكمسارية وسائقى القطارات. وأضاف: «هذه الجريمة التى أنهت حياة شاب، سواء كان راكباً أو بائعاً متجولاً تنذر بأزمة كبرى، خاصة أن لجنة النقل على مدار أدوار الانعقاد السابقة طالبت أكثر من مرة بضرورة تدريب وتأهيل جميع العاملين بالسكك الحديدية وتحسين ظروفهم المعيشية والكشف عنهم وإجراء التحاليل اللازمة، للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة»، لافتاً إلى أن التأهيل النفسى لعمال الهيئة «معدوم».

من جهة أخرى، قال النائب محمود بدر، إن كارثة كادت تحدث أمس فى قطار شبين القناطر، الذى تحرك دون سائق وعلى متنه عدد كبير من الركاب أصيبوا جميعاً بالذعر، وقفز بعضهم من القطار وهو يتحرك، مما تسبب فى حالات إغماء للبعض، وأضاف أنه تواصل مع رئيس هيئة السكة الحديد، الذى رد عليه برسالة «هنشوف الموضوع يا باشا»، ولم يرد تليفونياً ولم يتحرك، مما يعكس «استهتاراً كبيراً من رئيس الهيئة تجاه الأمر»، حسب قوله.

وتقدّم «بدر»، اليوم، ببيان عاجل لرئيس الوزراء ووزير النقل بعد تصرّف رئيس هيئة السكة الحديد، مطالباً الوزير بتشكيل لجنة للتحقيق فى الأمر ومحاسبته.