كشفت النيابة العامة أنّ رئيس القطار رقم 934 خيَّر المجني عليهما بين دفع ثمن التذكرة أو تحرير محضر أو النزول من القطار، أثناء مروره بمحطة دفرة القديمة بسرعة، اختلف الركاب على تقديرها فقفز المجني عليهما من القطار فأصيب أحدهما وتوفى الثاني.

وأمرت النيابة العامة بحبس رئيس القطار رقم 934 لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات على ذمة التحقيقات لارتكابه أفعالا أضرت بسلامة راكبين وأفضت إلى موت أحدهما وإصابة الآخر.

وحذر بيان للنائب العام، مساء اليوم، من الانسياق وراء الشائعات وتحريف الأخبار، مطالبا الوزارات الخدمية والمرافق العامة بتوعية موظيفها وترسيخ إيمانهم بمقاصد الوظيفة العامة، وأن أولى تلك الأولويات الحفاظ على حياة الإنسان وصون كرامته.

كانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أصدرت بيانا، أمس، ذكرت فيه أنّه أثناء سير القطار 934 مكيف الإسكندرية- الأقصر، وفي أثناء مطالبة رئيس القطار اثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة، امتنعا عن الدفع، وفي أثناء تهدية القطار بمحطة دفرة لوجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة، ترجلا من القطار في أثناء سيره.

ولفتت الهيئة إلى أنّها قررت وقف رئيس القطار و"سفري القطار"، حتى انتهاء التحقيق معهما في النيابة العامة، وتبيّن أنّ الراكبين من الباعة الجائلين.