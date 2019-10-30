أكد طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أن هناك إدراكا حقيقيا وملموسا من الدولة المصرية بأن تطوير التعليم الفني أصبح ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة، وفقا لما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن بناء الإنسان المصري على رأس أولويات الدولة، ويجب أن يتم بناؤه على أساس شامل ومتكامل بدنياً وعقلياً وثقافياً.

وأشار عجلان، خلال اجتماعه، مع عاطف سلامة، وكيل المديرية، بالمهندس الصادق السيد، مدير عام التعليم الفني بالمديرية، والمهندس علي جلال، مدير التعليم الصناعي ومديري المدارس الـ 10 المختارة لتطبيق النظام التعليمي الياباني بها لمتابعة نتائج تطبيق الشراكة المصرية اليابانية لتطوير التعليم الثانوي الفني "مشروع جايكا"، ومتابعة نتائج التجربة التي جرى تطبيقها منذ عامين بمدرسة العبور الثانوية الصناعية المشتركة في تخصص الميكانيكا، والبدء في التوسع بتطبيق التجربة في 10 مدارس من مدارس التعليم الفني بالقليوبية إلى أن اهتمام الدولة بتطوير التعليم، باعتباره الجناح الثاني لمنظومة بناء الإنسان المصري وتواكب فلسفة نظام التعليم الجديد الذي أقرته وزارة التربية والتعليم.

وخلال اللقاء قال عاطف سلامة، وكيل المديرية، أن التعليم الفني هو أمل مصر في النهوض بالصناعة والاقتصاد، ويمثل قاطرة التنمية للوطن ويعد دعامة قوية في الإنتاج بأنواعه ويعتبر ركيزة هامة من ركائئز منظومة التعليم لاعداد كوادر ماهرة لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة و يخدم الصناعة المصرية بصورة مباشرة ويساعد على النهوض بالاقتصاد المصري.

من جانبه أكد المهندس الصادق السيد، مدير عام التعليم الفني، أن هناك ثمارا للتعاون بين هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبين قطاع التعليم الفني بمحافظة القليوبية خلال تنفيذ مشروع تطوير التعليم الثانوي الفني في مصر إبريل 2017 – ديسمبر2020، وذلك من خلال ما تم تقديمه من نماذج لتطبيق النظام الياباني للتعليم الثانوي الفني بمصر والنموذج الناجح للتجربة بمدرسة العبورالصناعية، وما تم تطبيقيه من آليات لخدمة العملية التعليمية والمناهج الدراسية وتدريب المعلمين على طرق التدريس الحديثة، وكذلك توفير المزيد من الفرص التدريبية وإعداد دليل إرشادي لزيادة فاعلية الدروس العملية.

وأضاف أن الدليل يركز على الجدارات الأساسية الأربعة أو المهارات التي يجب على طلاب المدارس الثانوية الفنية اكتسابها، والتي تتطلبها المصانع، وكذلك تهدف إلى توطيد التعاون بين الصناعة والمدارس الفنية من أجل ضمان موائمة مخرجات التعليم مع احتياجات القطاع الخاص للتوظيف.

وأشار إلى أن مشروع جايكا لتطوير التعليم الثانوي الفني يرتكز على ما يسمى بالجدارات الأربعة والتي تتمثل في الإنتاج، وفقا للمواصفات والسلم والأمن والتصنيف والترتيب والتنظيف، وإدارة الوقت، والتي تنعكس بالإيجاب على العملية التعليمية، وتساهم في عملية التطوير للتعليم الفني في مصر.