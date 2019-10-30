تعاون مشترك بين جامعتي أسيوط وأسلسكا الفرنسية

تعاون مشترك بين جامعتى أسيوط و اسلسكا الفرنسية تعرف على التفاصيل

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث، وفدا من جامعة أسلسكا الفرنسية بحضور الدكتورة ماجدة محمود مسئول مكتب العلاقات الدولية بالجامعة.

ويأتى ذلك في إطار حرص جامعة أسيوط على دعم أواصر التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات العلمية والبحثية وفق استراتيجية عمل تستهدف فتح آفاق جديدة مع كافة الهيئات والمؤسسات داخلياً وخارجياً.

ووفقا لنائب رئيس الجامعة فإن اللقاء تضمن استعراض سبل التعاون المشترك بين جامعة أسيوط وفرع جامعة أسلسكا الفرنسية بالصعيد باعتبارها منارة تقديم العلم بصعيد مصر.

واشتمل برنامج التعاون بين الجامعتين، تقديم الخدمة التعليمية والبحثية لكافة المنتسبين للجامعة من طلاب وخريجين وعاملين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، كما اشتمل البرنامج أن تكون الدراسة بمنشآت جامعة أسيوط.

ويستهدف البرنامج دراسة إدارة الأعمال بطرق حديثة وفقاً للمواصفات العالمية بما يخلق كوادر مؤهلة بشكل متخصص وكفؤ لسوق العمل في الداخل والخارج.

يتقدم الدارس لنيل الدبلومة "DBA" أو الماجيستير المهني "MBA" والتي تتراوح مدة الدراسة بها من عام لعامين هذا إلى جانب تقديم البرنامج لدورات وبرامج تدريبية وندوات تعريفية متنوعة.