بدء الترشح لانتخابات اتحاد الطلاب بالجامعات للعام الدراسي 2019 - 2020

بدأت الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد، منذ قليل، فتح باب التقدم لسحب استمارات الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الدراسي 2019 - 2020، من خلال مكاتب رعاية الشباب بالكليات لجميع الطلاب، مؤكدة انتهاء كافة الاستعدادات الخاصة بها.

وكانت أبرز الأوراق المطلوبة للترشح، في 3 صور شخصية، وصورة من إيصال المصروفات، وصورة من كارنية الكلية بالسنة الدراسية الجديدة.

ومن المقرر أن تبدأ عملية انتخابات اتحادات الطلاب بفتح باب الترشيح على كل المقاعد الخاصة باتحادات الكليات، اليوم، وتُعلن يوم الأحد 3 نوفمبر الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين، ويتم تلقي وفحص الطعون يوم الإثنين 4 نوفمبر.

وتُعلن يوم الثلاثاء 5 نوفمبر الكشوف النهائية للمرشحين، لتبدأ الدعاية الانتخابية في اليوم التالي مباشرة، على أن تبدأ الجولة الأولى من انتخابات الطلاب وفرز الأصوات وإعلان النتائج يوم الأحد 10 نوفمبر، والإعادة في اليوم التالى بالكليات.

وتُجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 12 نوفمبر، وفي اليوم التالى تُجرى انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، وتُختتم انتخابات الطلاب بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس 14 نوفمبر.