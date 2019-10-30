ضبط 31 قطعة سلاح في حملة أمنية بسوهاج

ضبطت المباحث الجنائية في سوهاج، مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، 31 قطعة سلاح غير مرخصة، واتخذت الإجراءات القانونية وعرض الأمر على النيابات المختصة.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبد الحميد أبوموسى مدير المباحث الجنائية، بتنفيذ حملة أمنية مكبرة شارك فيها ضباط من إدارة البحث الجنائي، وضباط مباحث المراكز والأقسام، واسفرت الحملة عن ضبط 4 بنادق آلية، و8 بنادق خرطوش، و16 فرد روسي محلي الصنع، و3 فرد خرطوش محلي الصنع بحوزة 31 شخصا بعدد من دوائر المراكز والأقسام.

حررت المحاضر اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهمين، ووجّه مدير أمن سوهاج بتنفيذ حملات مماثلة لضبط حائزي الأسلحة غير المرخصة.