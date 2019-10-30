ضبط 10 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في الغربية

ضبطت مباحث التموين في الغربية، 10 أطنان دقيق بلدي مدعم، بحوزة متعهد دقيق داخل سيارة قبل بيعها في السوق السوداء.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير امن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان رئيس مباحث التموين بالغربية، بورود معلومات عن متعهد نقل دقيق يجمع كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز وبيعها بالسوق السوداء.

وعلى الفور شكل فريق بحث برئاسة المقدم محمد نصحي وكيل مباحث التموين، والنقيب مصطفى الهرميل، وبإجراء التحريات الأمنية تبين أنّ المتعهد يدعي "م. ب. ع" (23 عاما)، متعهد نقل دقيق مقيم بقرية دماط مركز قطور.

وبتقنين الإجراءات ضُبط المتهم قرب كمين دفره على الطريق الزراعي (طنطا - القاهرة) دائرة مركز طنطا في أثناء قيادته للسيارة رقم (8524 ع ل ص) محملة بالدقيق البلدي المدعم، وكان لطريقه لتسليم الكمية بمحافظة المنوفية.

وبالفحص تبيّن أنّ كمية الدقيق 200 شيكارة تزن 10 أطنان من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82%، وتم التحفظ على المتهم وضبط السيارة والمضبوطات، وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.