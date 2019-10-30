محافظ القليوبية يبحث محاربة فوضى الإعلان والمعلومات المغلوطة

عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، اجتماعا باللجنة العليا لإدارة الإعلانات بالمحافظة لمناقشة جدول الأعمال، بحضور السادة رؤساء المدن والأحياء والمستشار القانوني ومديري إدارة المرور والمرافق، ومديري عموم الشؤون المالية والإدارية والتفتيش المالي والإداري والشؤون الاقتصادية والهندسية والمتابعة ومركز المعلومات ومركز معلومات التنمية المحلية والأملاك، وسمير صبحي مدير إدارة الإعلانات.

وأكد المحافظ أن الهدف من إدارة الإعلانات ليس فقط العائد المادي الذي يدخل صندوق المحافظة، بقدر تنظيم المنظومة ومحاربة فوضى الإعلان والمعلومات المغلوطة التي تضلل المواطنين، إضافة إلى الحفاظ على المظهر الحضاري لشوارعنا.

وعرض إجمالي المبالغ المحصلة بكل وحدة محلية للمركز أو المدينة كما جرى مناقشة الطلبات المقدمة من الوكلاء وأصحاب الشركات مع الحرص على أن تتضمن الرسالة الإعلانية إرشادات قومية خاصة بالصحة العامة وغيرها من الإيجابيات، ووجه المحافظ أيضا بالطرح عن طريق المزاد العلني إعمالا لمبدأ الشفافية التامة وتطبيق القانون.