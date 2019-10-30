قال تاج أبوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب، إنه تم تطهير ورفع مخلفات ترعة السنط أمام مصرف تخفيف بني محمديات بواسطة ماكينة حصد الحشائش بالمياه الجديدة "الحصادة harvester"، التابعة لمشروع العبارات النهرية ورفعها إلى البر، وذلك لتعظيم الاستفادة منها في مصانع السماد العضوى بالمحافظة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ تعليمات اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط بالتنسيق مع الأجهزة المختلفة في تطهير الترع والمصارف الواقعة في نطاق المركز.

كان اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، شدد على ضرورة تطهير ورفع مخلفات الترع والمصارف بمراكز وقرى المحافظة لضمان وصول المياه إلى نهايات الترع المستخدمة في ري الأراضي الزراعية بهذه المناطق، وذلك في إطار توجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحفاظ على المياه بكافة الطرق الممكنة، وتنفيذاً لخطة المحافظة للحفاظ على نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

وأشار المحافظ، إلى أهمية التنسيق بين المحافظة ومديرية الري ومشروع العبارات والوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإنقاذ السريع وباقي الجهات المعنية.