تبدأ إدارة مرور البحر الأحمر، في تطبيق منظومة المرور الإلكترونية، وذلك ضمن محافظات المرحلة الأولى على مستوى الجمهورية، وذلك تمهيداً لتنفيذ منظومة مرورية إلكترونية على كافة محافظات الجمهورية.

وتناشد إدارة مرور البحر الأحمر برئاسة العميد محمد صلاح مالكي السيارات التي تحمل لوحات معدنية قديمة (أرقام فقط)، بأهمية التوجه إلى إدارة المرور، لاستبدالها باللوحات المعدنية المؤمنة (حروف وأرقام) وأيضا تركيب الملصق الإلكتروني "الشريحة الالكترونية".

وأوضح العميد محمد صلاح، مدير مرور البحر الأحمر، أن تطبيق منظومة المرور الإلكترونية، تهدف لرفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتحقيق الانضباط على الطرق.

أشار صلاح إلى أن المنظومة الآلية يمكنها التعرف على السيارات المبلغ بسرقتها والمطلوبة أمنيا، وذلك من خلال رصد بيانات الشريحة الإلكترونية أوالملصق الإلكتروني للسيارة، وذلك من خلال الكاميرات المنتشرة على الطرق، كما تتيح إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية وإخطار غرف عمليات إدارات المرور، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة، وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.

وتأتي محافظة البحر الأحمر ضمن محافظات المرحلة الأولى والتي تطبق منظومة المرور الإلكترونية، وتشمل محافظات (القاهرة، الجيزة ، الإسكندرية، الوادي الجديد، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، جنوب سيناء، شمال سيناء ،مطروح، البحر الأحمر، أسوان، أسيوط) كمرحلة أولى، تمهيداً لتنفيذ منظومة مرورية إلكترونية على كافة محافظات الجمهورية عقب استكمال تدبير اللوحات المعدنية المؤمنة لباقي المحافظات.