أعلنت جامعة الوادي الجديد، فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بكليات الجامعة، اليوم الأربعاء، حيث يجرى سحب وتقديم الاستمارات من 9 صباحا وحتى 5 مساء، على أن يجري إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين، في 3 نوفمبر المقبل.

وقال الدكتور عبد العزيز محمود طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، إنه جرى تشكيل لجنة مركزية بإدارة الجامعة للإشراف على الانتخابات بمراحلها ومنسق عام الأنشطة الطلابية أنور عباس، مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، وسيتم إدخال كافة بيانات العملية الانتخابية إلكترونيا.

وأضاف رئيس جامعة أنه جرى تشكيل لجان فرعية بكليات الجامعة للمتابعة والإشراف على الانتخابات وتذليل العقبات، تضم وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب وعدد من أعضاء هيئة التدريس ورعاية الشباب وعدد من الطلاب غير المرشحين.

وأشار إلى أن الجامعة وكلياتها على استعداد كامل لإجراء الانتخابات الطلابية في حيادية كاملة ودون أي تدخل وأن تعطي الحرية كاملة للطلاب لاختيار من يمثلهم على مستوى الجامعة والكليات بنزاهة وشفافية كاملة.