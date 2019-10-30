سلم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، اليوم، مساعدات مالية لـ138 حالة من مرضى الكبد في معهد الكبد القومي بشبين الكوم، بحضور عميد معهد الكبد القومي في المنوفية، ووكلاء وزارة التضامن الاجتماعي والصحة، وعدد من أعضاء مجلس النواب في المحافظة، وذلك في إطار تخفيف المعاناة ورفع العبء عن كاهلهم والحد من آلامهم.

وأوضحت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في المنوفية، أنه جرى التنسيق مع لجنة الزكاة بمعهد الكبد القومي في المنوفية، وجرى حصر 138 حالة من مرضى الكبد بعد أن أجرى عمل أبحاث اجتماعية لهذه الحالات المرضية، وتوزيع مساعدات مالية لهم مقدمة من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، واتخاذ إجراءات الصرف لمساعداتهم من مؤسسة التكافل بالمنوفية.