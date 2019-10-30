توصيل الغاز الطبيعي لـ15 ألف وحدة سكنية في الوراق

التقى المهندس ياسر بهنس، رئيس الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، واللواء طارق عبد العظيم، رئيس حي الوراق لبحث معوقات تنفيذ خطة الشركة لتوصيل الغاز الطبيعي لـ15 ألف وحدة بجزيرة محمد.

وأوضح ياسر بهنس، عبر بيان للشركة علي موقعها الإلكتروني، أنه جرى تقسيم المنطقة إلى 10 قطاعات لتكون حدودها "طريق بشتيل، الكوم الأحمر، داير الناحية، جزيرة محمد، ترعة السواحل، كورنيش النيل، شارع الغاز، الطريق الدائري، جمال عبد الناصر، ابراهيم الكبير" بهدف توصيل الغاز الطبيعي لجميع سكان المنطقة.

وأشار إلى توصيل الغاز لنحو 12 ألف عميل منزلي، وجار استكمال الأعمال لتوصيل الغاز لنحو 3000 عميل آخر، مطالبًا بتذليل العقبات لسرعة استكمال الشبكات بالمنطقة.

ومن جهته، وافق اللواء طارق عبد العظيم، على تجديد تصاريح الحفر للشبكات الأرضية لعدد 5 قطاعات بجزيرة محمد وذلك لسرعة تحقيق خطة توصيل الغاز الطبيعي لهذا العام ورفع المعاناة عن أهالي المنطقة .