كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة منذ قليل، وزراء الزراعة، والتنمية المحلية، والبيئة، بتبني مبادرة لزراعة مليون شجرة في أنحاء الجمهورية، سواء الشجر المثمر، أو غيره، مع الاهتمام بزراعة جزء كبير من أشجار النخيل.

وأشاد مدبولي، خلال الاجتماع، بتنظيم مصر للمؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية، الذي شرفه بالحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر، الذي جرى تنظيمه في مصر تحت إشراف الاتحاد الدولي للاتصالات "وهو أحد منظمات الأمم المتحدة"، يُعقد للمرة الأولى خارج مقره في الاتحاد الدولي للاتصالات منذ 20 عاما، وحضره ما يزيد على 3500 مشارك، وهو ما يؤكد مدى ثقة العالم في قدرة مصر على تنظيم مثل هذه المؤتمرات الدولية الكبيرة وحرصهم على الحضور.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المؤتمر يأتي نتيجة جهد كبير بذلته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر من خلال التنسيق مع الاتحاد العالمي للاتصالات، مشيرا إلى أن انعقاد المؤتمر في شرم الشيخ يعد تقديرا كبيرا لمصر في كل المجالات، من حيث الأمن والأمان والاستقرار والتنمية، وهو ما يعود بمردود إيجابيّ واسع فيما يتعلق بتبادل الخبرات والاشتراك في النقاشات المثمرة، إلى جانب بلورة القرارات والنتائج التي أسفر عنها المؤتمر.