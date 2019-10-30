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أعلن الدكتور رضا سيد أحمد، عميد كلية الآداب ورئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة المنصورة أنه تم اليوم منذ الساعات الاولى فتح باب سحب الاستمارات للطلاب الراغبين في الترشح لخوض انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعة في 18 كلية بالجامعة فتحت باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات اليوم، بعد صدور قرار رسمي من الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات للاتحادات الطلابية بكليات الجامعة المختلفة.

وقال عميد كلية الآداب إن اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات تضم كلا من : الدكتور ناظم شلبي عميد كلية الزراعة، والدكتور تامر صالح أستاذ بكلية الحقوق، ومحمد عبد اللطيف الأمين المساعد للتعليم والطلاب، والطالبة مي مجدى الفرقة الرابعة كلية الحقوق، والطالب محمد المتولي عبد الشكور الفرقة الرابعة بكلية العلوم

وأضاف أن الجدول الزمني لعملية الانتخابات يتضمن:الأربعاء 30 أكتوبر : فتح باب الترشح وتقديم الاستماراتالأحد 3 نوفمبر : إعلان الكشوف المبدئيةالاثنين 4 نوفمبر : تلقى وفحص الطعونالثلاثاء 5 نوفمبر : إعلان الكشوف النهائية الأربعاء 6 نوفمبر: الدعاية الانتخابيةالأحد 10 نوفمبر : عملية الانتخابات الجولة الأولى والفرز وإعلان النتائج من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساءا الاثنين 11 نوفمبر: انتخابات الإعادة من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساءاالثلاثاء 12 نوفمبر: انتخابات أمناء اللجان ومساعديهمالأربعاء 13 نوفمبر: انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكلياتالخميس 14 نوفمبر: انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.