افتتح اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية مركز حضانات الهدى بقرية ميت السودان، مركز طنطا المقام على مساحة 200 م2 بتكلفة مليونين و100 ألف جنيه بالجهود الذاتية لأهالي القرية، والذي يضم 11 حضانة و3 حضانات "فينت" تنفس صناعي وجهاز أشعة ومنظار حنجري ووحدة تعقيم وجهاز مونتر لقياس نسبة الأكسجين في الدم، إضافة إلى التجهيزات الإنشائية من شبكة الغاز والهواء والتكيفات ووحدات ضوئية.

وعقب الافتتاح؛ تفقد محافظ الغربية عيادة الأطفال والنساء والصيدلية في المركز، وكذا حضانات الأطفال، مقدما الشكر لكل من ساهم في إنشاء المركز، مشيدا بالمشاركة المجتمعية التي تساهم في تطوير الخدمة المقدمة للمواطنين وخصوصًا الخدمات الصحية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

كما وجه محافظ الغربية وكيل وزارة الصحة بمتابعة توفير الدعم والتمويل الطبي الدائم؛ لضمان الاستدامة التشغيلية للمركز، مؤكدا الالتزام بالصيانة الدورية للأجهزة، وتقديم المحافظة كل سبل الدعم للمركز ولجميع الأعمال الخيرية التي تأتي في صالح مواطني المحافظة.