قال اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إنهم بدأوا أعمال تطهير محطات الصرف الصحي في محافظات القناة.

وأضاف أنهم انتهوا من أعمال تطهير خط الدخول 1700 وبيارات محطة رفع صرف صحي قرية أبوعطوة، بمعرفة فرق الصيانة والشبكات بقطاع الإسماعيلية.

وأوضح، في تصريحات صحفية، أن قطاع بورسعيد، برئاسة العميد أيمن خيري، يواصل أعمال التطهير بعدد من المناطق بالقطاع منها، منطقة شباب الخريجين 3 بحي الزهور، ومنطقة ورش الحرفيين بمدينة بورفؤاد.

ولفت إلى أنه في قطاع السويس انتهوا من أعمال التطهير بحي الأربعين والبدء في أعمال التطهير بحي عتاقة.

وقالت الدكتورة عبير خليل، المتحدث الرسمي لشركة مياه القناة، إن رئيس مجلس الإدارة أعطى توجيهات مشددة لرؤساء القطاعات الجغرافية والمناطق باستمرار عمليات التطهير، وفقا للخطة الموضوعة، والتي تتزامن مع استعدادات الشركة، لمواجهة أي مشاكل تتعلق بسقوط الأمطار وزيادة التصرفات، والتعامل الفوري مع أي بلاغات تتعلق بأغطية بالوعات الصرف الصحي، التي تتعرض للسرقة مع سرعة تعويضها بأغطية جديدة حرصا على سلامة المواطنين ووقاية الشبكات من سقوط مخلفات داخلها قد تعرضها للانسداد.