قال الرئيس اللبناني ميشيل عون، إنه ستكون للبنان حكومة نظيفة، مؤكدا أن الحراك فتح الباب أمام الإصلاح الكبير، وإنه إذا برزت عوائق أمام تشكيل الحكومة فالشعب يعود من جديد إلى الساحات.

واشترط رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، تشكيل حكومة تكنوقراط حتى يقبل تأليفها، كما اشترط لقبول تشكيل حكومة أن تكون خالية من الوجوه السياسية السابقة.

وطالب الرئيس ميشال عون من رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

وتشهد الشوارع والساحات في بيروت ومناطق أخرى من الشمال إلى الجنوب منذ 17 أكتوبر، حراكا شعبيا نادرا وعابرا للطوائف على خلفية مطالب معيشية وإحباط من فساد السياسيين.

وقدّم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أمس الثلاثاء، استقالته إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، بعد نحو أسبوعين من احتجاجات شعبية هزت لبنان، وسط الحديث عن سيناريوهات معقدة يمر بها لبنان بعد الخطوة التي اتخذها منذ ساعات.