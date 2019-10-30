تابع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، لليوم الثاني على التوالي فعاليات الملتقى التوظيفي الـ 39 بمدينة فرشوط الذي تنظمه إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة، بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

وأشار الهجان، خلال تفقده فعاليات الملتقى، إلى أن 34 شركة خاصة تشارك في الملتقى لتوفير 3 آلاف فرصة عمل في القطاعات الوظيفية المختلفة تتضمن فرص عمل لنسبة الـ 5% من ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتا إلى أنه جرى تخصيص أماكن في الملتقى للجهات المانحة للشباب الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة، فضلًا عن توفير مكان خاص لريادة الأعمال، وذلك للتوجيه المهني المناسب عبر مراكز التدريب المنتشرة في المحافظة.

وأوضح الهجان أن فعاليات الملتقى تقام على مدار ثلاثة أيام، حيث انطلقت فعالياته أمس بالاستاد الرياضي بقنا، وتقام اليوم بنادي الأسرة بمدينة فرشوط، وتختتم غدا فعالياته بقاعة ريماس بمدينة قوص، لافتا إلى لأن اختيار المدن الثلاث في وسط وجنوب وشمال المحافظة جاء لتخفيف أعباء الانتقال على الشباب والفتيات الراغبين في التقدم لشغل الوظائف بالشركات المشاركة في الملتقى، مضيفا أن هذا الملتقى يعد حلقة في سلسلة الملتقيات التوظيفية التي نظمتها قنا خلال السنوات الماضية، والتي أسفر عنها توفير أكثر من 40 ألف فرصة عمل للشباب.

وأكد المحافظ أن تلك الملتقيات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحد من البطالة، مشيرا إلى أن معدل البطالة بدأ في التراجع بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية، حيث انخفضت نسبة البطالة إلى 9.3% وهو نتيجة لما تقوم به الدولة من مشروعات قومية كبرى، وما يُعقد من ملتقيات توظيف تُسهم في توفير فرص عمل كريمة ولائقة لشباب مصر الواعد.