كشفت مصادر مصرفية مسئولة، أن البنوك العاملة في السوق المحلية مولت 693 ألف مشروع ضمن شرائح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بشكل مباشر.

وقالت المصادر إن عدد المشروعات المستفيدة من التمويل المباشر للبنوك العاملة في السوق المحلية وعددها 38 بنكا، موزعين بواقع 86 ألف مشروعا صغيرا، و7 آلاف مشروعا متوسطا، و600 ألف مشروع متناهي الصغر.

وكشفت المصادر في تصريحات لـ "الوطن" أن عدد المشروعات متناهية الصغر المستفيدة من تمويل الجمعيات الأهلية بعدما ضخت البنوك مبالغ تصل قيمتها إلى 15 مليار جنيه بلغت نحو 3.5 مليون مشروع.

وأضافت أن الجهاز المصرفي المصري ركز خلال الفترة الماضية على الاهتمام بتلك الشريحة الهامة من المشروعات في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التمويل لها بسبب مردودها القوي على الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل ومحاربة الفقر والبطالة ودعم معدلات الإنتاج.