حصلت مصر على 9 ميداليات متنوعة خلال دورة الألعاب العالمية العسكرية، التى أقيمت بالصين من 15 إلى 27 أكتوبر، حيث فازت بذهبية المصارعة الرومانية وزن 67كجم، بالإضافة إلى مسابقة الخماسى الحديث زوجى، وميداليتين فضيتين فى التايكوندو والملاكمة، وحصد اللاعبون 5 ميداليات برونزية فى التايكوندو، منها واحدة للاعبة هداية ملاك، فضلاً عن المصارعة الرومانية والخماسى الحديث، قبل أن تعود بعثة المنتخبات العسكرية، اليوم، إلى أرض الوطن.

"توفيق" يشيد بنضال أهالى السويس: أبطال فوق العادة

ونظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى الندوة التثقيفية والتوعوية لمدارس السويس، استمراراً لاحتفالات القوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيد، بحضور اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، واللواء أركان حرب خالد توفيق، قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى. وقدمت طلائع التربية والتعليم بالسويس عروضاً فنية ومسرحية و«أوبريت» عن نصر أكتوبر، وفى نهاية الندوة تم تكريم عدد من أسر الشهداء.

كما نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ندوة على مسرح وزارة الشباب، بحضور مدرسة الراهبات الفرنسيسكان، حيث بدأت الندوة بعرض فيديو عن انتصارات أكتوبر، من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، ثم ألقى قائد قوات الدفاع الشعبى كلمة عن الأعمال القتالية البطولية للقوات المسلحة فى القضاء على العناصر الإرهابية، موجهاً التحية والشكر لشعب السويس، واصفاً إياهم بـ«أبطال فوق العادة»، تقديراً لما قدّموه من تضحيات قبل وخلال حرب أكتوبر، ثم حكى ضابط مقاتل سابق بشمال سيناء قصصاً لأبطال القوات المسلحة على أرض سيناء.