كرم عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، الفائزين الستة بجائزة اتصالات لكتاب الطفل في نسختها الـ11، وذلك خلال حفل افتتاح الدورة الـ38 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يستمر حتى 9 نوفمبر المقبل تحت شعار:"افتح كتابا.. تفتح أذهانا" في عام استحقاق إمارة الشارقة للقب العاصمة العالمية للكتاب.

وتوزعت جوائز النسخة الـ11 على الفائزين من الأردن ولبنان ومصر والعراق، حيث فاز ضمن فئة "أفضل نص" كتاب "دمشق.. قصة مدينة" من تأليف ورسوم آلاء مرتضى، والصادر عن دار البلسم للنشر والتوزيع في مصر، فيما فاز بجائزة "كتاب العام للطفل" قصة (عن "س" و"ل")، وهو من تأليف أنس أبو رحمة ورسوم لبنى طه، وصادر عن الدار الأهلية للنشر والتوزيع في الأردن.

أما في فئة "كتاب العام لليافعين"، فقد فاز كتاب "لمن هذه الدمية؟" للكاتبة تغريد النجار، والصادر عن دار السلوى للدراسات والنشر في الأردن، بينما فاز عن فئة "أفضل رسوم" كتاب "أنا أطير"، وهو من تأليف الدكتورة أماني سعد الناجم، ورسوم علي خالد الزيني، والصادر عن "ألف باء تاء ناشرون" في الأردن، وفاز ضمن فئة "أفضل إخراج" كتاب "أبو كركوبة"، وهو من تأليف نبيهة محيدلي، ورسوم وليد طاهر، والصادر عن دار الحدائق في لبنان، في حين نال جائزة "أفضل كتاب صامت"؛ الفئة الجديدة، كتاب "سر البئر" من رسوم معصومة حاجي وند، وتأليف علي القاسم، والصادر عن دار البراق لثقافة الأطفال في العراق.

وقالت رئيس مجلس إدارة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، مروة العقروبي، خلال الحفل، "منذ انطلاقها عام 2009، نجحت جائزة اتصالات لكتب اليافعين في تحفيز صناعة كتاب الطفل في العالم العربي وتشجيع الناشرين والمؤلفين والرسامين، للمساهمة في تقديم أعمال متكاملة ومتميزة، إذ شهدنا خلال السنوات الماضية تطورا كبيرا في نوعية الكتب التي شاركت، حيث بدت واضحة الجودة التي باتت تقدم فيها كتب أدب الطفل"، مؤكدة أن الهدف من الجائزة يتناغم مع تطلعات إمارة الشارقة بإثراء ثقافة الطفل، وتعزيز المكتبات بإصدارات وعناوين ملائمة تغرس حب الكتاب العربي في نفوس الأطفال واليافعين، وتسهم في خلق جيل مثقف وواعٍ، بالإضافة إلى دعم الإنتاجات الإبداعية في مجال صناعة كتب الصغار.

جديربالذكر، أن عدد المشاركات في الجائزة وصل إلى 175 طلب مشاركة من مختلف الدول، سواء من دور نشر عربية في دول أجنبية مثل "أمريكا، وكندا، وفرنسا، وجزر السولومون"، أو مشاركات من دول عربية مثل مصر، ولبنان، والأردن، والسعودية، والبحرين، والعراق، وفلسطين، والمغرب، وتونس، وغيرهم.

وتتضمن جائزة اتصالات لكتاب الطفل، التي تعد الأكبر من نوعها في مجال أدب الطفل على مستوى الوطن العربي وينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، ست فئات، هي: فئة "كتاب العام للطفل"، وقيمتها 300 ألف درهم، ويتم توزيعها بالتساوي على الناشر والمؤلف والرسام، وفئة "كتاب العام لليافعين"، وقيمتها 200 ألف درهم، وتوزع مناصفة بين المؤلف والناشر، وفئة "أفضل نص"، وقيمتها 100 ألف درهم، وفئة "أفضل رسوم"، وقيمتها 100 ألف درهم، وفئة "أفضل إخراج" وقيمتها 100 ألف درهم، وفئة "الكتاب الصامت" بقيمة 100 ألف درهم، فضلا عن تخصيص الجائزة لـ300 ألف درهم لتنظيم سلسلة ورش عمل لبناء قدرات الشباب العربي في الكتابة والرسم ضمن برنامج "ورشة" التابع للجائزة.