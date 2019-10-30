أعلنت مصادر محلية في النيجر، مقتل حوالي 10 أشخاص جرّاء شن مسلحين مجهولين، اليوم، هجوما دمويا على قاعدة عسكرية في منطقة ديفا جنوب شرقي البلاد.

ونقلت شبكة "فرانس 24" الإخبارية، في نشرتها باللغة الإنجليزية، اليوم، عن مصدر محلي في نيامي، لم يُذكر اسمُه، قوله إن الهجوم استهدف قاعدة "بلابرين" العسكرية في منطقة ديفا الجنوبية، مضيفاً أن الموقف غير واضح ولم تتم السيطرة عليه حتى الآن.

وأوضح المسؤول النيجيريّ، أن السلطات المدنية المحلية "تستعد لتقديم المساعدة للسكان"، وأشارت "فرانس 24" إلى أن معدات عسكرية تم إحراقها خلال هذا الهجوم، وهو الأحدث بين سلسلة هجمات بالمنطقة، تبنت جماعات إرهابية مسؤوليتها في السابق، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الاوسط".

وأكد مصدر محلي لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، طالبا عدم كشف اسمه، أن "ثكنة بلابرين العسكرية على بعد 40 كلم من نجيجمي) استهدفت ليل أمس، موضحا: "ما زلنا نجهل حقيقة الوضع. انها منطقة عسكرية وتستعد السلطات المدنية المحلية لدعم السكان".

جدير بالذكر أنه في 19 من الجاري خطف عناصر من "بوكو حرام" النيجيرية، رئيس بلدية بلدة كاباليوا القريبة من نجيجمي وزوجته، وفي نهاية مارس 2019 قتل ما لا يقل عن 10 مدنيين في هجوم انتحاري وهجوم لبوكو حرام في نجيجمي نفسها.