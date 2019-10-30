توافد عشرات الطلاب، اليوم الأربعاء، على اللجان المخصصة داخل كليات جامعة طنطا لتلقي طلبات الترشح لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة، وسط إجراءات إدارية مكثفة.

وقال الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، إنه جرى تخصيص 4 لجان داخل كل كلية من كليات الجامعة لتلقي طلبات المرشحين لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية، مضيفاً أنه تم تشكيل لجنة عليا للإشراف ومتابعة سير أعمال انتخابات الاتحادات الطلابية، وتقديم تقرير مفصل عن سير العملية الانتخابية يوميَّا منذ بدايتها.

وتضم اللجنة الدكتور الرفاعي إبراهيم مبارك، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب رئيسا، والدكتور محمد إبراهيم عميد كلية الحقوق العضو القانوني، والدكتور مجدي وكوك، رئيس قسم الصحة العامة بكلية التربية الرياضية عضوا، وجمال حمزة مدير عام رعاية الشباب عضوا، والطالبة هدير عليوة كلية التجارة عضوًا، والطالب مهند محمد أبو فريخة كلية التربية الرياضية عضوا.

وأعلن رئيس الجامعة عن الجدول الزمني لخوض الانتخابات، ويتضمن إجراء الجولة الأولى للانتخابات والفرز وإعلان النتائج 10 نوفمبر، وإجراء جولة الإعادة 11 نوفمبر، وإجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات 12 نوفمبر، وانتخابات رؤساء اتحادات الكليات ونوابهم 13 نوفمبر، وتختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة ورئيس اتحاد الجامعة ونائبه 14 نوفمبر.