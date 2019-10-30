تعاقدت المطربة شيرين عبدالوهاب مع المنتج وليد منصور، لتقديم عملا سينمائيا ضخما، كأول بطولة مطلقة لها في مجال السينما.

يصنف فيلم شيرين عبدالوهاب الجديد كأول عمل سينمائي رومانسي غنائي تشويقي، بالمعني الحقيقي للفيلم الاستعراضي الموسيقي، وجاري التعاقد مع مخرج كبير لتنفيذ مشاهده بأسلوب احترافي عالمي على غرار طريقة تصوير مشاهد الفيلم العالمي "Beauty and the Beast" أو "الجميلة و الوحش"، من حيث التقنيات والمؤثرات البصرية والصوتية مع اختلاف القصة والأحداث.

وعقب الاستقرار على مخرج العمل سيتم عمل تجارب أداء لعدد من نجوم الفن بمصر والعالم العربي، لاختيار الأبطال المشاركين مع النجمة شيرين عبدالوهاب لبدء تصوير المشاهد الأولى مع بداية 2020.

يذكر أن فيلم شيرين عبدالوهاب الجديد يعد ثاني تجاربها السينمائية، حيث شاركت في بطولة "ميدو مشاكل" في بداية مشوارها الفني منذ 16 عاما مع النجم أحمد حلمي ورامز جلال ونشوى مصطفي.

علي جانب آخر يستعد المنتج وليد منصور لتصوير فيلمه الثالث مع النجم تامر حسني، المقرر طرحه العام المقبل، عقب نجاح تجربته الأخيرة "كازابلانكا" الذي حصد المركز الأول في موسمه من حيث الإيرادات، وأشاد به صناع السينما المصرية والعربية بالإضافة إلى تصدر فيلمه "البدلة" لتامر حسني وأكرم حسني أعلى إيرادات لفيلم كوميدي في تاريخ السينما المصرية.