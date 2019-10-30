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ريكي مارتن يحتفل بمولوده الرابع من زوجه جوان يوسف

ريكي مارتن يحتفل بمولوده الرابع من زوجه جوان يوسف

جامعة المنيا تنظم ندوات توعية بالقرى للتصدي للشائعات

جامعة المنيا تنظم ندوات توعية بالقرى للتصدي للشائعات

دبلوماسي مصري يبحث مع وزيرة خارجية جنوب السودان تعزيز التعاون

دبلوماسي مصري يبحث مع وزيرة خارجية جنوب السودان تعزيز التعاون

حقوق المريض النفسي "الانتحار.. المشكلة والحلول" في ندوة بأسيوط

حقوق المريض النفسي "الانتحار.. المشكلة والحلول" في ندوة بأسيوط

مقتل شخص وإصابة 22 آخرين إثر تحطم طائرة في عاصمة بنجلاديش

مقتل شخص وإصابة 22 آخرين إثر تحطم طائرة في عاصمة بنجلاديش

رئيس الوزراء الهندي يعلن تقسيم ولاية جامو وكشمير رسميا إلى قسمين

رئيس الوزراء الهندي يعلن تقسيم ولاية جامو وكشمير رسميا إلى قسمين

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