رئيس الوزراء الهندي يعلن تقسيم ولاية جامو وكشمير رسميا إلى قسمين

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، تقسيم ولاية جامو وكشمير -المتنازع عليها مع باكستان- بشكل رسمي إلى قسمين، بغرض إخضاعها للحكم المباشر من نيودلهي.

وذكر راديو "صوت أمريكا" في نشرته الليلة باللغة الإنجليزية، أن مودي أوضح أن ولاية جامو وكشمير سوف تقسم اعتبارا من غد الخميس إلى قسمين هما جامو وكشمير، والثاني جيب "لاداخ" البوذي النائي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأشار "صوت أمريكا"، إلى أن الغرض من تقسم ولاية جامو وكشمير يتمثل في رغبة الحكومة الهندية إحكام قبضتها على الولاية، التي تعاني من اضطرابات، وتشهد حملات مداهمة أمنية شديدة ضد الأغلبية المسلمة منذ نحو 3 أشهر.

جدير بالذكر أن القسم الذي تسيطر عليه الهند من كشمير تقطنه غالبية مسلمة وهو موضع نزاع مع باكستان، وتواجه سلطات الهند فيه تمردا انفصاليا منذ فترة طويلة، ويشهد تفجرا أمنيا خصوصا منذ أن ألغت الحكومة القومية الهندوسية الحكم الذاتي الدستوري لهذه المنطقة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".