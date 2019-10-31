وافق وزير العدل بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، أمير أوحانا، اليوم، على تسليم مخترق أنظمة معلوماتية روسي إلى الولايات المتحدة، حيث يلاحق بتهمة الاحتيال.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، في بيان، أن قرار تسليم أليكسي بوركوف قد اتّخذ "بعد نقاشات مستفيضة جرت في الأسابيع الأخيرة مع أطراف عدة، بينهم لاعبون سياسيون وقضائيون".

ولم يكشف المتحدث أي تفاصيل أخرى، لا سيما في ما يتعلّق بموعد تسليمه أو الاتهامات الموجّهة إلى الروسي الذي أوقف في إسرائيل في عام 2015.

وتداولت وسائل إعلام روسية وإسرائيلية اسم الروسي في الأسابيع الأخيرة، مشيرة إلى إمكان حصول تبادل بين أليكسي بوركوف والإسرائيلية الأمريكية نعمة يسسكار، المسجونة في روسيا لحيازتها مادة الحشيشية.

وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية، أن عائلة يسسكار أعلنت اليوم الأربعاء أنها تنوي تقديم التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، لمنع تسليم القرصان المعلوماتي الروسي على أمل التوصل لاتفاق تبادل يسمح بإطلاق سراح نعمة يسسكار.

وأوقفت السائحة الإسرائيلية التي تبلغ 26 عاما في أبريل في روسيا وبحوزتها تسع غرامات من الحشيشية، عثر عليها في حقائبها خلال عبورها مطار شيريميتيوفو في موسكو في أثناء عودتها من الهند إلى إسرائيل، وحكم عليها في 11 أكتوبر بالسجن سبع سنوات ونصف لإدانتها بـ"التهريب" و"حيازة مواد مخدرة محظورة".

وكان رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أكد بعيد صدور الحكم أنه "سيقدر" تخصيص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقتا لـ"الاهتمام بهذه المشكلة". والأحد حض الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين نظيره الروسي على الرأفة بالشابة الإسرائيلية.