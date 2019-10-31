تستعرض "الوطن"، استمرارا لخدماتها، مواقيت الصلاة في عدد من المحافظات، وفقا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 04:40
أذان الظهر 11:39
أذان العصر 02:46
أذان المغرب 05:09
أذان العشاء 06:28
مواقيت الصلاة في الجيزة
أذان الفجر 04:40
أذان الظهر 11:39
أذان العصر 02:46
أذان المغرب 05:09
أذان العشاء 06:28
مواقيت الصلاة في المنيا
أذان الفجر 04:41
أذان الظهر 11:41
أذان العصر 02:50
أذان المغرب 05:14
أذان العشاء 06:31
مواقيت الصلاة في المنوفية
أذان الفجر 04:41
أذان الظهر 11:40
أذان العصر 02:46
أذان المغرب 05:09
أذان العشاء 06:28
مواقيت الصلاة في المنصورة
أذان الفجر 04:40
أذان الظهر 11:38
أذان العصر 02:44
أذان المغرب 05:07
أذان العشاء 06:27
مواقيت الصلاة في شرم الشيخ
أذان الفجر 04:27
أذان الظهر 11:27
أذان العصر 02:38
أذان المغرب 05:02
أذان العشاء 06:18