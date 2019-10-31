تستعرض "الوطن"، استمرارا لخدماتها، مواقيت الصلاة في عدد من المحافظات، وفقا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 04:40

أذان الظهر 11:39

أذان العصر 02:46

أذان المغرب 05:09

أذان العشاء 06:28

مواقيت الصلاة في الجيزة

أذان الفجر 04:40

أذان الظهر 11:39

أذان العصر 02:46

أذان المغرب 05:09

أذان العشاء 06:28

مواقيت الصلاة في المنيا

أذان الفجر 04:41

أذان الظهر 11:41

أذان العصر 02:50

أذان المغرب 05:14

أذان العشاء 06:31

مواقيت الصلاة في المنوفية

أذان الفجر 04:41

أذان الظهر 11:40

أذان العصر 02:46

أذان المغرب 05:09

أذان العشاء 06:28

مواقيت الصلاة في المنصورة

أذان الفجر 04:40

أذان الظهر 11:38

أذان العصر 02:44

أذان المغرب 05:07

أذان العشاء 06:27

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

أذان الفجر 04:27

أذان الظهر 11:27

أذان العصر 02:38

أذان المغرب 05:02

أذان العشاء 06:18