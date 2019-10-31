تعد المطربة شيرين عيد الوهاب إحدى المغنيات اللاتي دخلن عالم التمثيل، وكانت لها تجربتان فيه، وعلى الرغم من نجاحهما، إلا أنها لم تقدم المزيد من الأعمال، قبل أن تتعاقد مؤخرًا مع المنتج وليد منصور، لتقديم عمل سينمائي ضخم، كأول بطولة مطلقة لها في مجال السينما.

يصنف فيلم شيرين عبدالوهاب الجديد كأول عمل سينمائي رومانسي غنائي تشويقي، بالمعني الحقيقي للفيلم الاستعراضي الموسيقي، وهو ثالث تجاربها بعد أن قدمت فيلمًا ومسلسلًا.

ليلى.. الدور الوحيد لشيرين في السينما

عام 2003، شهد التجربة السينمائية الوحيدة لشيرين عبد الوهاب، وذلك من خلال فيلم "ميدو مشاكل"، الذي قدمت فيه دور "ليلى"، الفتاة غير الرقيقة التي تحب صديقها ميدو دون أن يبادلها نفس الشعور، بالإضافة لتقديمها أغنيتين "بالك - ستين نيلة" ضمن أحداث الفيلم.

تدور أحداث الفيلم حول شاب يعمل في مجال تركيب الدش واسمه ميدو "أحمد حلمي" وهو طالب يدرس الإلكترونيات برفقة "ليلى"، وهو كثير الوقوع في المشكلات، ما دفعه إلى أن يقع في مشكلة كبيرة جدا ولكنه يتجاوزها ويعبر منها بسلام بمساعدة "ليلى"، والفيلم من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد النجار.

دليلة.. أول بطولة تليفزيونية لشيرين

وفي عام 2015، جاء أول تجارب شيرين الدرامية، من خلال مسلسل "طريقي"، الذي لعبت فيه دور البطولة من خلال شخصية "دليلة"، تلك الفتاة التي تحب الغناء، والتي قدمت ضمن أحداثه أحد أشهر أغنياتها "كده يا قلبي".

وتدور قصة المسلسل في حقبة السبعينيات، حول "دليلة" التي تعيش في إحدى القرى الريفية، وتعاني باستمرار من القهر والتعرض للظلم الدائم من أفراد أسرتها، وخاصة من والدتها الارستقراطية، بسبب عشقها للغناء، وتتوالى أحداث المسلسل، مستعرضة رحلة هذه الفتاة إلى عالم الشهرة والنجومية، والتي تخللتها قصتا حب، والعمل من تأليف تامر حبيب، وإخراج محمد شاكر خضير.

ومن المقرر التعاقد مع مخرج كبير لتنفيذ مشاهد فيلم شيرين الجديد بأسلوب احترافي عالمي، على غرار طريقة تصوير مشاهد الفيلم العالمي "Beauty and the Beast" أو "الجميلة و الوحش"، من حيث التقنيات والمؤثرات البصرية والصوتية مع اختلاف القصة والأحداث.