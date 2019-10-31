وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الآن، إلى مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة بمنطقة أبورواش فى محافظة الجيزة لتفقده، وذلك حسبما أفاد التليفزيون المصري في نبأ عاجل.