إعدام كمية من حلوى المولد في حملة لصحة البحر الأحمر

شنت مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر، برئاسة الدكتور تامر مرعي، وكيل الوزارة عدة حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية بمدينة الغردقة، في إطار تشديد الرقابة علي الأسواق ومنافذ تداول الأغذية .

أسفرت الحملات التي قادتها دكتورة نيرمين ناجي، مدير عام الطب الوقائي، وبالاشتراك مع مراقبى الأغذية بإدارة الغردقة الصحية تحت إشراف دكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة عن إعدام 130 كجم حلوى المولد بعدة منشآت تجارية قبل بيعها بسبب وجود تغيير في خواصها الطبيعية .

وقامت الحملة بالمرور على عدد 49منشأة من المنشآت التجارية و بعض الهايبر ماركت الكبيرة ومحلات بيع حلوى المولد النبوي، وتم تحرير 6محاضر لنقص الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية، وتم التوصية باتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد الدكتور تامر مرعي في تصريحات صحفية على سحب 49 عينة من الأغذية المتنوعة لتحليلها والتأكد من سلامتها، مشيرًا إلى استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين، والحفاظ على الصحة العامة لمواطني محافظة البحر الأحمر والمترددين عليها.