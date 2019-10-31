أعلن الدكتور رضا سيد أحمد، عميد كلية الآداب ورئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة المنصورة، اليوم، عن تقدم 1280 طالب وطالبة للترشح لخوض انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعة في 18 كلية بالجامعة ما عدا كلية الفنون الجميلة لم يتقدم أحد، منهم 725 طالب و 555 طالبة على مستوى جميع الكليات.

وقال الدكتور محمد محمود سرحان، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات اتحاد الطلاب بالمعهد، إن 128 طالب وطالبة من مختلف الفرق سحبوا استمارات الترشيح .

وعلى صعيد آخر أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، عن تقدم 1096 طالب وطالبة للترشح في انتخابات اتحاد الطلاب، والتنافس على عضوية لجان الاتحادات الطلابية للعام الجامعي2020/2019، والتي تستمر فعالياتها حتى 14 من نوفمبر ، حيث استقبلت اللجان الفرعية بإدارات رعاية الشباب بمختلف كليات الجامعة ، منهم 763 طالب و333 طالبة، حيث تقدم للترشح بلجان النشاط الرياضي 154 طالب، وفى الثقافي و الإعلامي 155 طالب، وكذلك 155 مترشح بالنشاط الفني، أما الجوالة والخدمة العامة تقدم 148 طالب، كما ترشح بلجنة النشاط الاجتماعي والرحلات 154وأيضا 175 مترشح بلجنة الأسر وأخيراً بلجنة النشاط العلمي والتكنولوجي 154 مترشح.